2020-04-04T16:37:50+03:00
Общество

Зайчонок, спасенный белгородским пожарным, соблюдает молочную диету и проходит лечение

Двухнедельного спасенного нарекли Прокоп
Ирина ТАРАСОВА
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В Краснояружском районе сотрудник МЧС спас из огня зайчонка.В Краснояружском районе сотрудник МЧС спас из огня зайчонка.
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"КП" писала, как во время одного из выездов на ландшафтный пожар в Краснояружском районе сотрудник МЧС спас зайчонка, вынеся того из огня в кармане. Теперь под наблюдением спасателя, начальника караула пожарно-спасательной части №24 Краснояружского района Евгения Вервейко зверек проходит реабилитацию и лечение. В листе назначений молочная диета, здоровый сон и нехитрые процедуры - пострадавший в пожаре глаз лечат настоем ромашки.

Евгений спас животное из огня, когда вместе с коллегами патрулировал район. У села Староселье заметили дым – горела сухая трава. Начали тушить. Спасатель увидел, как зайчик прыгнул в огонь, поймал его, положил в карман. Судьба зайца в надежных руках. Евгений с детства помогал родителями ухаживать за кроликами. Так что опыт ухода за пушистиком есть, воспитать спасенного не проблема, уверен пожарный.

Зайчонку всего пару недель. Что делать со спасенным зайцем, когда он выздоровеет, Евгений пока не решил. Или отпустит на волю, или оставит дома. Уже и имя ему дал – Прокоп.

Напомним, что при самовольных поджогах травы страдает не только флора-фауна, но и плодородие почв. Много животных гибнет в огне и лишаются привычной среды обитания. Только за этот год в Белгородской области спасатели ликвидировали более 300 ландшафтных пожаров, это треть от общего числа таких возгораний в прошлом году за весь сезон. А сейчас ведь только начало апреля! Кстати, с 12 апреля в Белгородской области введен особый противопожарный режим. Въезд в леса на машинах запрещен, штрафы за нарушения в этот период по закону удваиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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