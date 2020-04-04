2020-04-04T15:20:06+03:00
Экономика

Крупные арендаторы пообещали мэру Белгорода повременить с выставлением платежей

Юрий Галдун поговорил с большинством и нашел понимание
Ирина ТАРАСОВА
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Крупные арендаторы отозвались на просьбу мэра Белгорода повременить с выставлением платежей.Крупные арендаторы отозвались на просьбу мэра Белгорода повременить с выставлением платежей.Фото: "КП" Архив
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К крупным арендодателям областного центра с просьбой повременить с выставлением платежей обратился мэр областного центра. И, как сообщает в соцсети Юрий Галдун, нашем понимание с большинством. Глава города пишет:

— Нашел понимание по данному вопросу у большинства представителей этого бизнеса. Спасибо тем, кто пошел навстречу.

Также Юрий Галдун сообщает, что до 14 апреля, постарается решить зависящие от него вопросы по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Напомним, что предпринимателям предоставят отсрочку по имущественным налогам, соответствующие нормативные документы находятся на утверждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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