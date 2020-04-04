Крупные арендаторы пообещали мэру Белгорода повременить с выставлением платежей
К крупным арендодателям областного центра с просьбой повременить с выставлением платежей обратился мэр областного центра. И, как сообщает в соцсети Юрий Галдун, нашем понимание с большинством. Глава города пишет:
— Нашел понимание по данному вопросу у большинства представителей этого бизнеса. Спасибо тем, кто пошел навстречу.
Также Юрий Галдун сообщает, что до 14 апреля, постарается решить зависящие от него вопросы по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Напомним, что предпринимателям предоставят отсрочку по имущественным налогам, соответствующие нормативные документы находятся на утверждении.
ИСТОЧНИК KP.RU