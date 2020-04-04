В Алексеевке Белгородской области парень застрелил свою девушку, а затем покончил с собой

4 Апр 2020 2020-04-04T15:18:51+03:00

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Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в доме. Здесь же находилось и тело молодого человека, который покончил с собой в ответ на просьбу правоохранителей открыть дверь.

По версии следствия, в ночь на 1 апреля 2020 года 24-летний житель поселка Ровеньки в состоянии алкогольного опьянения приехал к своей бывшей девушке в город Алексеевка. Из-за отказа девушки поддерживать с парнем отношения между ними произошла ссора. Во время ссоры молодой человек убил 23-летнюю девушку из огнестрельного оружия, которое привез с собой..

Прибывшие на место конфликта сотрудники полиции просили молодого человека открыть дверь и впустить их в квартиру. Не открывая дверь, мужчина покончил с собой.Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в том числе, и принадлежность оружия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU