2020-04-04T14:38:10+03:00
Коронавирус Covid-19

У одной жительницы Белгорода подтвержден диагноз COVID-19

У сына, который вместе находился с заболевшей на самоизоляции, проведенные тесты инфекции не выявили
Ирина ТАРАСОВА
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У одной жительницы Белгорода подтвержден диагноз COVID-19.У одной жительницы Белгорода подтвержден диагноз COVID-19.Фото: "КП" Архив
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У жительницы Белгорода, которая вернулась из-за границы и находилась на режиме самоизоляции, подтвердился COVID-19. Это — седьмой человек с подтвержденным диагнозом в регионе. Вместе с ней на самоизоляции находился ее сын - у него проведенные тесты инфекции не выявили.

В настоящее время состояние женщины удовлетворительное. Симптомов заболевания у нее нет. Она продолжает находится на режиме самоизоляции, также как и ее сын.

В Белгородской области в режиме самоизоляции находится 693 белгородцев, за минувшие сутки на самоизоляцию прибавилось еще 100 человек. При этом число снятых с режима самоизоляции составляет 3161 человек,114 из них — сняты с самоизоляции за минувший день.

На самоизоляции в обсерваторе находится 36 человек(+1 за последние сутки). В инфекционных стационарах – 12 (+1 за минувшие сутки).

Полиций области разыскивает 7 человек, которые уклоняются от соблюдения режима самоизоляции. Уже 104 белгородца привлечены к административной ответственности, как нарушители режима самоизоляции. 20 из них оштрафованы за минувший день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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