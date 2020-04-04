Белгородская область направит миллиард рублей на борьбу с коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T12:01:45+03:00

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На борьбу с коронавирусом будет направлен миллиард рублей. Об этом рассказали на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе. По данным департамента здравоохранения и соцзащиты, 670 миллионов рублей на борьбу с вирусом выделили из бюджета Белгородской области. 190 миллионов регион получил от правительства РФ. Около 119 миллионов удалось собрать в короткие сроки благодаря пожертвованиям бизнес-структур и частных лиц.

При этом в правительстве области подчеркивают, что взносы производятся из прибылей бизнеса, а не из зарплатного фонда.

Эти деньги планируют использовать на создание коечного фонда (для инфицированных больных), покупку специальных медикаментов, медицинских изделий и аппаратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU