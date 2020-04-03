2020-04-03T19:56:45+03:00
Коронавирус Covid-19

За нарушения режима самоизоляции оштрафовано более ста белгородцев

За неделю полиция проверила как соблюдают самоизоляцию 3357 человек
Ирина ТАРАСОВА
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За нарушения режима самоизоляции оштрафовано более ста белгородцев.За нарушения режима самоизоляции оштрафовано более ста белгородцев.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области Роспотребнадзор оштрафовал за нарушение режима самоизоляции более ста белгородцев. Всего сотрудники полиции проверили как соблюдают режим самоизоляции 3357 человек, включая членов семей.

По данным регионального Совета безопасности, за неделю в регионе выявлено 208 нарушений режима самоизоляции, материалы по всем нарушителям направлены в Роспотребнадзор. В свою очередь Роспотребнадзор составил по выявленным нарушениям 105 протоколов о привлечении к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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