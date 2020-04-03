2020-04-03T17:45:50+03:00
Общество

Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину

Для сбора информации об этих гражданах Минкомсвязи запустила на Едином портале госуслуг электронную форму
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В связи с быстрым распространением коронавируса COVID-19 ряд государств закрыли границы и ввели карантин, большинство авиарейсов отменены. На данный момент не все россияне, остающиеся за рубежом, могут оперативно вернуться обратно в страну. Для сбора информации об этих гражданах Минкомсвязи запустила на Едином портале госуслуг электронную форму и организовала рассылку по всем абонентам в роуминге с просьбой о предоставлении данных. Более 4000 россиян предоставили данные о себе. Более 900 указали, что им требуется экстренная, в том числе материальная, помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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