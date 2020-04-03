Около 11 тысяч белгородских предприятий малого и среднего бизнеса получат поддержку властей

3 Апр 2020 2020-04-03T17:27:42+03:00

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Решение о поддержке малого и среднего бизнеса этом принято на первом заседании областного штаба по повышению устойчивости экономики региона, его возглавляет губернатор Белгородской области Евгений Савченко. В Белгородской области сегодня порядка 11 тысяч предприятий, которые входят в список девяти категорий, предусмотренных для поддержки Министерством экономического развития России: деятельность авиа- и автоперевозчиков; организация культурного досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств; гостиничный бизнес;общественное питание;

Малому и среднему бизнесу в России в два раза снизят размер страховых взносов – с 30% до 15%. Пониженная ставка распространится на зарплату, превышающую МРОТ, причем эта мера вводится надолго, чтобы стимулировать работодателей повысить зарплату своим работникам.

Компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев. Микропредприятия получат отсрочку и по страховым взносам.

ИСТОЧНИК KP.RU