2020-04-03T14:47:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В подъездах многоэтажек Белгородской области начали обработку противовирусным средством

График — ежедневный, конкретные часы устанавливает управляющая компания
Ирина ТАРАСОВА
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Фото со страницы "ВКонтакте" Юрия Галдуна.Фото со страницы "ВКонтакте" Юрия Галдуна.
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Подъезды многоэтажек Белгородского региона начали обрабатывать противовирусным средством. Подъезды должны обрабатываться ежедневно, конкретные часы устанавливает управляющая компания.

О том, что в Белгороде продолжается дезинфекция в многоквартирных домах, на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Юрий Галдун. Он отметил список "отличников" и поблагодарил тех, кто сегодня "на передовой", помогает своей работой бороться с распространением коронавируса.

Рекомендации управляющим компаниям дали департамент ЖКХ совместно с региональным управлением Госжилнадзора. В частности, рекомендуется обрабатывать хлорной известью, перекисью водорода и спиртовыми растворами не менее 70%. Персонал, который проводит обработку, должен иметь средства индивидуальной защиты. Дезинфекции подлежат: полы и подоконники, двери и ручки, почтовые ящики, лифтовые кабины, домофоны и прочее.

Белгородцы могут задать вопросы по обработке подъездов по телефонам Управления Госжилнадзора +7 (4722) 32-91-86, а также департамента ЖКХ Белгородской области +7 (4722) 32-35-81. Также можно обратиться в интернет-приемную на сайте belgkh.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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