Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный с 6 по 19 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T13:22:52+03:00

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Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования информирует население о правилах оформления листков нетрудоспособности, в связи с карантином с 6 по 19 апреля, для работающих граждан старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции. Об этом можно сообщить работодателю и оставаться дома. При этом подчеркивается, что в медицинские организации обращаться нет необходимости. Подробности можно узнать на сайте БРО Фонд социального страхования РФ (r31.fss.ru).

Напомним, ранее Минтрудом совместно с Фондом социального страхования был реализован механизм дистанционного назначения пособий по временной нетрудоспособности лицам, вернувшимся из-за рубежа и совместно проживающим с ними граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU