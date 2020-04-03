В Белгородской области за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19

3 Апр 2020 2020-04-03T12:43:16+03:00

В области за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

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За сутки в Белгородском регионе не выявлено ни одного нового случая заболевания короновирусной инфекцией. В области ужесточили режим самоизоляции и строго наказывают его нарушителей. Так, среди белгородцев уже 84 человека его нарушили и 25 — только за минувшие сутки. Все они привлечены к административной ответственности. 10 человек, уклоняющихся от режима самоизоляции, находятся в розыске.

Количество заболевших на сегодняшнее утро составляет 6, выздоровевших – 1. На самоизоляции находится 1716 белгородцев (56 из этого числа поступили за минувший день). При этом с самоизоляции за сутки снято 115 человек, общее количество снятых с самоизоляции на сегодняшнее утро составило 3047 человек.

На самоизоляции в обсерваторе находится 35 человек(1 поступил вчера). В инфекционных стационарах – 11 (2 выписаны за минувшие сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU