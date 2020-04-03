Жители Губкина могут получить лекарства дистанционно

3 Апр 2020 2020-04-03T15:29:36+03:00

Такая выписка медикаментов доступна для стоящих на учете губкинцев

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На территории Губкинского городского округа в Центральной районной больнице и Центре семейной медицины организована дистанционная выписка лекарственных препаратов. Цель мероприятия - снижение рисков распространения коронавирусной инфекции. Дистанционная выписка доступна для граждан, состоящих на диспансерном учете у эндокринологов, кардиологов, неврологов, онкологов, урологов, семейных врачей и др.

Будут работать центры приема обращений по поводу выписки льготных рецептов. Время работы центров приема обращений- ежедневно в рабочие дни с 08-00 до 10-00.

Условием для обращений по поводу выписки лекарственных препаратов является истечение времени после предыдущего получения льготных лекарственных средств. После дистанционной выписки льготных рецептов будет организована их доставка на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU