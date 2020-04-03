Трамвай Победы вышел в рейс в Старом Осколе
В Старом Осколе Белгородской области на линию вышел трамвай, оформленный в честь 75-летия Великой Победы. Трамвай Победы даст возможность старооскольцам вспомнить героев, которые сражались за Родину. Память о подвиге советского народа не должна угасать. Борта Трамвая Победы оформлены фотографиями военных лет из личных архивов ветеранов Великой Отечественной войны – бывших работников местного электрометаллургического комбината. Благодаря этим людям мы имеем возможность жить и трудиться в прекрасной свободной стране, пишет пресс-служба администрации Старого Оскола.
ИСТОЧНИК KP.RU