2020-04-03T13:16:24+03:00
Общество

Трамвай Победы вышел в рейс в Старом Осколе

Борта трамвая оформлены фотографиями военных лет
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Трамвай Победы вышел в рейс в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского районаТрамвай Победы вышел в рейс в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского района
Изменить размер текста:

В Старом Осколе Белгородской области на линию вышел трамвай, оформленный в честь 75-летия Великой Победы. Трамвай Победы даст возможность старооскольцам вспомнить героев, которые сражались за Родину. Память о подвиге советского народа не должна угасать. Борта Трамвая Победы оформлены фотографиями военных лет из личных архивов ветеранов Великой Отечественной войны – бывших работников местного электрометаллургического комбината. Благодаря этим людям мы имеем возможность жить и трудиться в прекрасной свободной стране, пишет пресс-служба администрации Старого Оскола.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Губкина могут получить лекарства дистанционно
В подъездах многоэтажек Белгородской области начали обработку противовирусным средством
Лебединцам на предприятии выдают витамины
Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный с 6 по 19 апреля
Трамвай Победы вышел в рейс в Старом Осколе
В Белгородской области за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19
Молодой белгородец боднул головой инспектора ДПС
Игорь Маковский: в любой ситуации мы готовы оставаться для производителей электрооборудования надежными партнерами
Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла в 2 раза
«Ростелеком» призвал белгородцев управлять сервисами дистанционно
"Пропавшая" жительница Белгородского района нашлась сама по себе
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
В Белгородской области заметно возросло количество твердых бытовых отходов
Противовирусный хенд-мейд
У жителя Белгорода первичный тест показал наличие инфекции коронавируса
Банк «Открытие» продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия
Белгородцы смогут приобрети защитные маски в киосках печати и овощных павильонах
В Белгородской области будут вести учет всех въезжающих в регион жителей Москвы и Подмосковья
Приставы помогли белгородским монтажников получить зарплату
2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»
Белгород на удаленке: горожане стали больше говорить и качать