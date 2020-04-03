Трамвай Победы вышел в рейс в Старом Осколе

3 Апр 2020 2020-04-03T13:16:24+03:00

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В Старом Осколе Белгородской области на линию вышел трамвай, оформленный в честь 75-летия Великой Победы. Трамвай Победы даст возможность старооскольцам вспомнить героев, которые сражались за Родину. Память о подвиге советского народа не должна угасать. Борта Трамвая Победы оформлены фотографиями военных лет из личных архивов ветеранов Великой Отечественной войны – бывших работников местного электрометаллургического комбината. Благодаря этим людям мы имеем возможность жить и трудиться в прекрасной свободной стране, пишет пресс-служба администрации Старого Оскола.

ИСТОЧНИК KP.RU