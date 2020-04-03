2020-04-03T11:23:48+03:00
Общество

Молодой белгородец боднул головой инспектора ДПС

Теперь 22-летнему жителю Яковлевского района придется ответить за свои действия
Ирина ТАРАСОВА
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22-летнему жителю Яковлевского района придется ответить за драку с инспектором ДПС.22-летнему жителю Яковлевского района придется ответить за драку с инспектором ДПС.Фото: "КП" Архив
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Инцидент произошел, по версии следствия, в первом часу ночи 29 марта. В ходе профилактических рейдов в Строителе нарядом ДПС был остановлен автомобиль, за рулем которого был молодой человек. При проверке сотрудники ДПС установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, а ранее был лишен прав за управление автомобилем в таком же состоянии. Когда же оперативники попытались отстранить парня от управления автомобилем, тот ударил одного из полицейских... головой в грудь. Теперь за свое «бодание» ему придется ответить перед Законом.

Яковлевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Яковлевского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на оперативное и всестороннее расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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