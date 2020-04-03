Игорь Маковский: в любой ситуации мы готовы оставаться для производителей электрооборудования надежными партнерами

3 Апр 2020 2020-04-03T11:07:20+03:00

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Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в режиме видеоконференции провел производственное совещание c руководителями организаций – производителей электротехнического оборудования и материалов, необходимых для обеспечения производственной деятельности электросетевого комплекса. На мероприятии обсудили вопросы стабильного производства и бесперебойных поставок необходимой энергетикам продукции в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Открыл встречу Игорь Маковский. Он отметил, что в сложившейся ситуации необходимо выстроить четкий алгоритм взаимодействия с партнерами – производителями основной продукции, обеспечивающей деятельность Обществ.

- Нашей главной задачей на сегодня является обеспечение надежного энергоснабжения потребителей в регионах нашего присутствия и минимизации влияния внешних факторов на производственную деятельность. Ее решение требует создания всех необходимых условий для бесперебойной работы отечественных производителей оборудования и материалов, - сказал Игорь Маковский.

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