"Пропавшая" жительница Белгородского района нашлась сама по себе

3 Апр 2020 2020-04-03T09:34:59+03:00

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Оперативники ОМВД России по Белгородскому району сообщили, что местонахождение 25-летней женщины и ее маленького сына установлено. Напомним, 1 апреля об исчезновении местной жительницы и ее ребенка в полицию сообщили их родственники. Женщина, узнав, что ее разыскивают, сама пришла в территориальный отдел МВД.

По предварительным данным, и с жительницей района, и с ее ребенком все в порядке. С семьей будет проведена профилактическая работа. Сотрудники полиции благодарят неравнодушных граждан и представителей СМИ за оказание помощи в установлении места нахождения разыскиваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU