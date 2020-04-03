2020-04-03T09:34:59+03:00
Происшествия

"Пропавшая" жительница Белгородского района нашлась сама по себе

Об исчезновении молодой женщины с ребенком в полицию заявили родственники
Ирина ТАРАСОВА
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"Пропавшая" жительница Белгородского района нашлась сама по себе."Пропавшая" жительница Белгородского района нашлась сама по себе.Фото: "КП" Архив
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Оперативники ОМВД России по Белгородскому району сообщили, что местонахождение 25-летней женщины и ее маленького сына установлено. Напомним, 1 апреля об исчезновении местной жительницы и ее ребенка в полицию сообщили их родственники. Женщина, узнав, что ее разыскивают, сама пришла в территориальный отдел МВД.

По предварительным данным, и с жительницей района, и с ее ребенком все в порядке. С семьей будет проведена профилактическая работа. Сотрудники полиции благодарят неравнодушных граждан и представителей СМИ за оказание помощи в установлении места нахождения разыскиваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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