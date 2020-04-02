В Белгородской области заметно возросло количество твердых бытовых отходов

2 Апр 2020 2020-04-02T18:49:40+03:00

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Все системы жизнеобеспечения Белгородской области работают в штатном режиме, доложил на совещании у губернатора вице-губернатор по ЖКХ Константин Полежаев. При этом чиновник отметил, что в регионе заметно возросло количество твердых бытовых отходов, что связано с большим количество людей,которые в период объявленного режима самоизоляции вынуждены находиться дома.

Рост твердых коммунальных отходов в жилых микрорайонах из-за большого числа людей прогнозирует и Центр экологической безопасности, который вместе с департаментом ЖКХ взял этот вопрос под свой особый контроль. В департаменте ЖКХ и в ЦЭБе работают горячие линии по приему жалоб.

Телефон горячей линии ЦЭБа: +7 800 200 75 19.

ИСТОЧНИК KP.RU