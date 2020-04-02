В Белгородской области заметно возросло количество твердых бытовых отходов
Все системы жизнеобеспечения Белгородской области работают в штатном режиме, доложил на совещании у губернатора вице-губернатор по ЖКХ Константин Полежаев. При этом чиновник отметил, что в регионе заметно возросло количество твердых бытовых отходов, что связано с большим количество людей,которые в период объявленного режима самоизоляции вынуждены находиться дома.
Рост твердых коммунальных отходов в жилых микрорайонах из-за большого числа людей прогнозирует и Центр экологической безопасности, который вместе с департаментом ЖКХ взял этот вопрос под свой особый контроль. В департаменте ЖКХ и в ЦЭБе работают горячие линии по приему жалоб.
Телефон горячей линии ЦЭБа: +7 800 200 75 19.
ИСТОЧНИК KP.RU