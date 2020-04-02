Противовирусный хенд-мейд

2 Апр 2020 2020-04-02T18:39:19+03:00

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Экологов комбината не пугает объявление на дверях аптек «МАСОК НЕТ!». Вдохновлённые деятельностью компании «Металлоинвест» по обеспечению работников предприятий многоразовыми медицинскими масками, они своими силами в домашних условиях, тоже наладили пошив масок из хлопчатобумажной ткани.

- Одноразовые маски из целлюлозы тонкие, довольно узкие, чтобы они как-следует защищали их требуется менять довольно часто, а потом – в мусор. Дорого, дефицитно, а ёще не экологично, но мало кто об этом сейчас задумывается…. А ведь миру еще предстоит решать вопрос засорения окружающей среды, морей и океанов миллионами одноразовых масок, – считает Наталья Черкащенко, начальник УЭКиООС Лебединского ГОКа. – Металлоинвест подал нам отличную идею, когда заказал для своих сотрудников пошив большой партии многоразовых масок. Мы подумали: а ведь масок много не бывает, - нашли в интернете простейшую выкройку и приступили к хенд-мейду.

Швейная машина, несколько отрезов плотной ткани, моток резинки и умелые женские руки - так лебединские экологи самостоятельно пошили уже около полусотни изделий.

Эти сотрудницы показали коллегам отличный личный пример, что такую маску легко можно сделать самому! Для себя, для родных, подарить друзьям, пожилой соседке или маминой подружке.

Высокая личная ответственность - это не слова, а действия. Вместе мы можем многое!

Мария Соколова