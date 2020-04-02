У жителя Белгорода первичный тест показал наличие инфекции коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T16:33:00+03:00

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В Белгороде появился первый сдавший положительный тест на коронавирус, сообщил мэр города. Пробы теперь должны опровергнуть или подтвердить в федеральной лаборатории, куда их направили. О результатах Юрий Галдун пообещал сообщить дополнительно.

На сегодняшний день на самоизоляции находятся 642 белгородца, из них 11 человек нарушили режим изоляции, за что им выписали штрафы и вернули по домам. Также мэр опроверг слухи о том, что заболевание COVID-19 маскируется по ОРВИ или пневмонию. Об этом свидетельствует тот факт, что число заболевших ОРВИ и пневмонией в этот период года на 15 % меньше, чем за этот период 2019 года.

Еще Юрий Галдун высказал мнение, что режим самоизоляции может быть продлен еще на неделю и призвал всех горожан не покидать свои дома и уделять внимание пожилым родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU