2020-04-02T16:00:41+03:00
Экономика

Банк «Открытие» продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия

Решение принято для обеспечения безопасности клиентов в условиях распространения коронавируса
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..Фото: "КП" Архив
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Воспользоваться этой возможностью могут держатели кредитных и дебетовых карт платежных систем Visa, Mastercard и МИР, срок действия которых завершился в марте этого года.

Предложение действует для всех карточных продуктов «Открытия». На сегодняшний день такими картами можно расплатиться в наземных торгово-сервисных предприятиях (ТСП), в ближайшее время появится возможность совершать покупки в интернет-магазинах, а также полноценно использовать возможности своего пластика в мобильном приложении и интернет-банке.

- Это решение продиктовано в первую очередь заботой о здоровье и благополучии наших клиентов, - говорит Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - Клиентам, находящимся в самоизоляции, больше не нужно идти в отделение или контактировать с курьером банка, чтобы перевыпустить свою карту. Мы не ограничиваем время использования пластика с истекшим сроком действия до тех пор, пока не прояснится ситуация с окончанием карантина.

Кроме того, «Открытие» поддержит клиентов других банков, которые будут готовы продлить действие карт с истекшим сроком. Такой пластик со 2 апреля 2020 года будет приниматься во всей эквайринговой сети «Открытия», которая на сегодняшний день насчитывает более 40 000 ТСП по всей стране.

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