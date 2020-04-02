2020-04-02T15:23:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Белгородцы смогут приобрети защитные маски в киосках печати и овощных павильонах

Мэр города сообщил горожанам, где можно приобрести маски местного производства
Ирина ТАРАСОВА
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Мэр города сообщил горожанам, где можно приобрести защитные маски.Мэр города сообщил горожанам, где можно приобрести защитные маски.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Мэр города Юрий Галдун сообщил горожанам со своей страницы в соцсети, что защитные маски теперь можно приобрести в киосках, где продается печатная продукция и в павильонах «Дары Белогорья», торгующих фруктами и овощами. Градоначальник подчеркнул, что несколько местных предприятий и индивидуальных предпринимателей занялись пошивом индивидуальных средств защиты. .

Юрий Галдун, в частности, написал, что основной объем поставляется для нужд организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, а жители смогут приобрести маски в киосках издательского дома «Мир Белогорья» и павильонах «Дары белогорья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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