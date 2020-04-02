2020-04-02T11:03:20+03:00
Общество

Белгородские следователи возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств со счетов медучреждения

В течение нескольких лет санитару начислялась зарплата за работу, которую он не выполнял
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские следователи возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств со счетов медучреждения.Белгородские следователи возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств со счетов медучреждения.Фото: "КП" Архив
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По версии следователей второго отдела по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета в областное государственное бюджетное медицинское учреждение на должность санитара клинико-диагностической лаборатории был трудоустроен житель Белгорода. Числился он на указанной должности с 14 февраля 2017 по 18 сентября 2019 года. При этом никаких трудовых обязанностей не исполнял. Но зарплату получал. За эти годы санитару была начислена заработная плата в сумме более 500 тысяч рублей, что является крупным размером, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены, в том числе, и на установление всех должностных лиц медучреждения, которые причастны к хищению денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Белгородские следователи возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств со счетов медучреждения
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