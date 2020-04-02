2020-04-02T10:50:23+03:00
Общество

Хард-рок в стиле digital — видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»

3 апреля 2020 года в 20:00 по московскому времени в видеосервисе начнется живой концерт легендарной рок-группы
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С 1985 года «Ария» остается одним из самых популярных коллективов страны, не изменяя своему узнаваемому стилю. Многочисленные поклонники группы особенно ценят ее живые выступления за мощный драйв и энергетику.

- Изоляция из-за распространения коронавируса прервала очередной концертный тур “Арии”, мы были вынуждены перенести выступления на более поздний срок. Онлайн-концерт в видеосервисе Wink даст нам возможность встретиться с нашими слушателями, пусть и дистанционно. Мы соскучились по живым выступлениям и очень ждем встречи с вами! Оставайтесь дома, берегите себя и близких! — подчеркивают музыканты «Арии».

- Режим самоизоляции — это очень важно, всем лучше оставаться дома. Текущие испытания не ослабят нас, не сделают разобщенными. Музыкальный драйв и хорошее настроение от живого рок-концерта “Арии”, пусть и в цифровом формате, помогут нам пережить все трудности, — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Концерт группы «Ария» доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам — сразу после регистрации. Включайте телеканал «Всё ТВ» 3 апреля в 20:00 (мск).

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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