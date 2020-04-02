В Белгородской области с 30 марта в детских садах работают только дежурные группы
В Белгородской области с 30 марта в детсадах работают только дежурные группы. Руководители детских садов проводили опрос родителей, чтобы сформировать списки малышей, которые будут находиться в таких группах.
Так, в детских садах 10 муниципалитетов региона работают 35 дежурных групп для 279 маленьких воспитанников, чьи родители продолжат трудиться, обеспечивая бесперебойную работу больниц и аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости и других.
Начальник департамента образования Белгородской области Елена Тишина отметила: «С 6 апреля, когда малыши придут в детские сады, термометрия ребят будет проводиться в присутствии их родителей. Это обязательное правило ежедневного утреннего приема в группу. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные организации не будут приниматься».
В региональном департаменте образования напомнили, что жители области могут обратиться к ним на горячие линии по телефонам: 8 (4722) 32-36-53 (в режиме офлайн круглосуточно с возможностью оставлять голосовое сообщение).
Линия открыта специально для педагогов, руководителей образовательных учреждений, родителей, которые могут получить необходимую информацию об особенностях обучения детей во время действия режима повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU