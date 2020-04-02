2 Апр 2020 2020-04-02T09:43:10+03:00

В Белгородской области с 30 марта в детских садах работают только дежурные группы. Фото: "КП" Архив

В каждом муниципалитете в детсадах провели опрос родителей, чтобы сформировать списки малышей

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В Белгородской области с 30 марта в детсадах работают только дежурные группы. Руководители детских садов проводили опрос родителей, чтобы сформировать списки малышей, которые будут находиться в таких группах.

Так, в детских садах 10 муниципалитетов региона работают 35 дежурных групп для 279 маленьких воспитанников, чьи родители продолжат трудиться, обеспечивая бесперебойную работу больниц и аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости и других.

Начальник департамента образования Белгородской области Елена Тишина отметила: «С 6 апреля, когда малыши придут в детские сады, термометрия ребят будет проводиться в присутствии их родителей. Это обязательное правило ежедневного утреннего приема в группу. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные организации не будут приниматься».

В региональном департаменте образования напомнили, что жители области могут обратиться к ним на горячие линии по телефонам: 8 (4722) 32-36-53 (в режиме офлайн круглосуточно с возможностью оставлять голосовое сообщение).

Линия открыта специально для педагогов, руководителей образовательных учреждений, родителей, которые могут получить необходимую информацию об особенностях обучения детей во время действия режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU