2020-04-01T17:57:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Пациент из Алексеевки дышит с помощью аппарата ИВЛ

Областной Роспотребнадзор выясняет, где мужчина мог заразиться
Ирина ТАРАСОВА
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Пациент из Алексеевки дышит с помощью аппарата ИВЛ.Пациент из Алексеевки дышит с помощью аппарата ИВЛ.Фото: "КП" Архив
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Ситуацию с пациентом из Алексеевки, который не был за границей и ни с кем не контактировал, кроме своей 80-летней бабушки, прокомментировали в белгородком департаменте здравоохранения. Первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова рассказала, что житель Алексеевки на сегодня единственный из четырех белгородцев с COVID-19, кто не покидал пределы страны. На лечение мужчина попал на восьмой день заболевания уже в тяжелой форме, сейчас он дышит с помощью аппарата ИВЛ. Областной Роспотребнадзор выясняет, где он мог заразиться.

Людмила Крылова отметила: «Наша задача была – максимально обеспечить его лечение. Подключили к аппарату ИВЛ и стали спасать. У него двустороннее поражение легких и есть сопутствующие заболевания. Очень надеемся, что поможем ему выздороветь, и он расскажет, как все это случилось. Думаю, только он и сможет прояснить всю ситуацию доподлинно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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