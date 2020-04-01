В Старом Осколе подтвердились два первичных теста на коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T18:25:05+03:00

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Глава администрации Старооскольского городского округа на своей странице в «ВКонтакте» назвал эпидемиологическую обстановку в горокруге спокойной. При этом Александр Сергиенко подтвердил информацию о двух положительных тестах на коронавирусную инфекцию. Эти первичные тесты направлены для дальнейшего исследования в федеральную лабораторию Новосибирска.

В частности, Александр Сергиенко написал: «Круг контактировавших с ними лиц установлен, все эти люди под наблюдением. Напоминаю, очень важно, чтобы режим самоизоляции соблюдался неукоснительно! Если вам известны факты о его нарушении, звоните по экстренному номеру: 112».

На 1 апреля на самоизоляции в горокруге находятся 295 человек. 851 житель уже закончил соблюдение строгого домашнего режима. Восемь пациентов увезли в инфекционный стационар. Александр Сергиенко посоветовал старооскольцам, вернувшимся из других городов, обратиться по телефону горячей линии: +7 (472) 541-16-41.

Отметим, что ранее «9 Канал Старый Оскол», ссылаясь на собственные источники, сообщил, что одной из зараженных может быть пациентка инфекционного отделения больницы Луки Крымского. На карантин отправили и депутата Белгородской областной Думы Игоря Барщука, недавно вернувшегося из зарубежной поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU