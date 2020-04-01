2020-04-02T09:15:14+03:00
Общество

В Старооскольском округе продолжается реставрация памятников

К 9 мая отремонтируют 25 памятников
Ирина ТАРАСОВА
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В Старооскольском округе продолжается реставрация памятников. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаВ Старооскольском округе продолжается реставрация памятников. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Продолжается благотворительный марафон «Во имя Победы», в рамках которого к 9 мая на территории Старооскольского городского округа реконструируют 25 памятников воинской славы. Работы на объектах уже начались. Братская могила в Казачке находится в самом центре села у здания администрации. Здесь в 1943 году при защите станции Голофеевка вечный покой обрели 169 советских воинов. В 1979-м у братской могилы установили скульптуру воина с автоматом в плащ-палатке. За сорок лет бетонная фигура сильно обветшала и начала рассыпаться. Шефство над памятником взяло одно сельхозпредприятие округа.

- Знаменитого капитана Селиванова знает каждый казачанец, - рассказал начальник управления Казачанской сельской территории Сергей Беспаленко. – Этот капитан командовал танковым батальоном, который первым ворвался на станцию Голофеевка. Здесь был очень важный железнодорожный узел, через который проходили составы. Они возили груз на фронт. Поэтому решено было отвоевать станцию, что и было успешно сделано.

В настоящее время специалисты завершают демонтаж, параллельно идут строительные работы. Точную копию бетонной фигуры солдата изготовил из меди белгородский скульптор Анатолий Шишков.

Неподалеку от братской могилы есть памятник погибшим в годы Гражданской войны. К 9 мая его тоже обновят. Новый облик ко Дню Победы обретет и братская могила в селе Приосколье. Строители уже возвели новую стену обелиска, совсем скоро здесь установят новые каменные плиты с именами погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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