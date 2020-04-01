В Белгороде ночью патрульные машины полиции будут искать работающие клубы и кальянные

1 Апр 2020 2020-04-01T17:12:28+03:00

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Мэр Белгорода записал видеобращение в горожанам, разместив его на своей странице «ВКонтакте». В нем он, в частности, сообщил, что на 31 марта выявлено 142 нарушителя режима повышенной готовности. Все владельцы, заверил мэр, понесут заслуженное наказание. А для того, чтобы таких заведений не было вовсе, с сегодняшней ночи на улицы выйдут патрульные машины, которые будут искать нарушителей. В основном среди нарушителей — ночные клубы и кальянные, попасть в которые можно просто постучав в дверь.

Мэр рассказал, что ежедневно на улицах Белгорода работает шесть групп мобильных патрулей. Он обратился к горожанам с просьбой и в дальнейшем сообщать о работающих заведениях, нарушающих режим самоизоляции. Также среди главных нарушителей — пивные, работа которых для хозяев может обернуться судом.

ИСТОЧНИК KP.RU