2020-04-01T16:02:34+03:00
Общество

С начала года белгородские пограничники выявили около 700 нарушителей государственной границы

В этой работе ведомству активно помогают местные жители и представители казачества
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
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С начала 2020 года сотрудники Пограничного управления выявили около 700 случаев нарушения пограничного режима в Белгородской области. При этом ведомство отмечает важную роль в защите государственной границы жителей приграничных территорий и казачества. С их помощью было выявлено и задержано более 100 нарушителей пограничного режима только в первом квартале этого года.

В марте 2020 года пограничниками вблизи государственной границы в районе населенного пункта Солнцевка Белгородского района обнаружили направляющихся в сторону государственной границы двух граждан Украины 1986 и 1994 года рождения. Выяснилось, что они планировали пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска из России в Украину. Нарушители привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима по ст. 18.2 КоАП РФ.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону (4722) 508-515.

ИСТОЧНИК KP.RU

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