2020-04-01T15:11:42+03:00
Общество

Металлоинвест усиливает меры противодействия короновирусу

В связи с угрозой распространения инфекции расширены защитные и профилактические мероприятия
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Главный приоритет - подчеркивают в компании - здоровье сотрудников, их родных и близкихГлавный приоритет - подчеркивают в компании - здоровье сотрудников, их родных и близких
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В местах большой проходимости сотрудников устанавливаются ультрафиолетовые рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Они полностью безопасны для использования в присутствии людей.

Работникам на входе измеряют температуру тела с помощью пирометров – бесконтактных термометров.

Обеспечиваются перчатками сотрудники, работа которых связана с частыми персональными контактами – охранники, сотрудники столовых, кассиры.

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