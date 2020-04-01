Металлоинвест усиливает меры противодействия короновирусу
В связи с угрозой распространения инфекции расширены защитные и профилактические мероприятия
Главный приоритет - подчеркивают в компании - здоровье сотрудников, их родных и близких
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В местах большой проходимости сотрудников устанавливаются ультрафиолетовые рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Они полностью безопасны для использования в присутствии людей.
Работникам на входе измеряют температуру тела с помощью пирометров – бесконтактных термометров.
Обеспечиваются перчатками сотрудники, работа которых связана с частыми персональными контактами – охранники, сотрудники столовых, кассиры.