За 2019 и с начала 2020 года группа «Россети» взяла на обслуживание более 1 200 ранее бесхозяйных объектов

1 Апр 2020 2020-04-01T12:20:05+03:00

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Во время самоизоляции, направленной на нераспространение коронавирусной инфекции, на 10-20% выросло потребление электроэнергии в близлежащих к городам России поселках, где в основном и сконцентрирована проблема бесхозяйных сетей в виду исторически сложившихся обстоятельств.

По группе «Россети» среднее время восстановления энергоснабжения сейчас не превышает 1 часа 35 минут. Работают сервисы дистанционного обслуживания. Сейчас связаться с энергетиками можно посредством единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф, а также нового мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и IOs. Для всех пользователей работает онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф и телефоны горячих линий дочерних структур компании «Россети».

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации руководство компании «Россети» рассматривает возможность оказывать содействие муниципалитетам и местным поселениям по обслуживанию как бесхозяйных сетей, так и сетей локальных ТСО, не способных в связи с возросшими нагрузками обеспечить надежное энергоснабжение.

- Мы расцениваем как наш вклад в общее дело по борьбе коронавирусом возможность оказывать помощь региональным властям, муниципалитетам и поселениям в обеспечении надежного энергоснабжения граждан России, вынужденных самоизолироваться в период пандемии, - отметил Павел Ливинский, генеральный директор компании «Россети».