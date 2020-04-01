В Белгороде резко пошли в гору цены на лимоны и имбирь

1 Апр 2020 2020-04-01T12:25:49+03:00

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Цены на лимоны и имбирь в Белгороде резко пошли в гору. На товаре, который не попадает в группу с жестким контролем стоимости, судя по всему, решили нажиться торговцы. Как и чем еще можно объяснить тот факт, что на за килограмм лимонов нужно отдать где 400, а где и 500 рублей? А за килограмм имбиря — и все 1500. И это — не предел, пишут в соцсетях белгородцы. В соседних областях имбирь взлетел до 5000 тысяч за килограмм.

Понятно, что лимоны и имбирь принято считать эффективным средством в борьбе с простудными заболеваниями. Не понятно, как и кто допускает такой рост цен?

Белгородцев возмущает факт такой открытой наживы в момент, когда, вроде, должны проявлять понимание ситуации даже те, кто этого отродясь не делал. Но, видимо, предприниматели, торгующие лимонами и имбирем, думаю только о своем кармане.

Так, в супепермаркете «Линия», что на улице Королева, лимоны стоят 400 за килограмм, пишут в соцсетях. В сети магазинов «Магнит» еще несколько дней назад лимоны продавали по 117, а в некоторых — по 135 рублей за килограмм. В «Пятерочке» лимоны можно было найти с трудом и за цену в 140 рублей за кило...

ИСТОЧНИК KP.RU