У горе-папаши продали квартиру, чтобы вернуть долги по алиментам

1 Апр 2020 2020-04-01T10:34:22+03:00

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В результате реализации арестованной квартиры судебные приставы Староосколького районного отдела вернули крупный долг по алиментам матери двоих детей. Всего во время публичный торгов удалось выручить 950 тысяч рублей.

По решению суда мужчина должен выплачивать алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей в размере 1/3 части всех видов заработка. Но работал он не регулярно и официально трудоустраиваться не спешил, поэтому образовалась задолженность в размере 745 тысяч рублей. Взыскательница также обратилась с заявлением в суд о расчете неустойки по алиментам. Суд удовлетворил ее требования и обязал выплатить 477 тысяч рублей.

Судебные приставы в отношении должника применили весь комплекс мер принудительного исполнения. Обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, ограничили его в праве на выезд за пределы страны, наложили арест на однокомнатную квартиру, а также привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Недвижимое имущество было передано на принудительную реализацию. В ходе проведения публичных торгов квартира продана за 950 тысяч рублей и вырученные денежные средства пошли на погашения задолженности.

В настоящее время должник трудоустроился, поэтому остаток неустойки по алиментам будет взыскиваться с его заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU