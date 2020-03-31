Белгородские власти попросили у бизнес-сообщества помощи

31 Март 2020 2020-03-31T20:03:53+03:00

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К бизнес-сообществу Белгородской области обратились власти региона. Они попросили финансово помочь с покупкой покупкой аппаратов искусственной вентиляции легких. Также, говорится на сайте губернатора и правительства Белгородского региона, деньги будут потрачены на приобретение другого медицинского оборудования. В частности, в сообщении сказано: «Правительство Белгородской области обратилось к бизнес-сообществу с просьбой оказать финансовую поддержку для дооснащения медицинских организаций. На эти средства будут приобретены аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование».

Медаппаратура необходима для полной готовности к оказанию помощи жителям региона в непростой обстановке, которая сложилась в связи с угрозой распространения короновируса.

Также принять участие в сборе средств могут и обычные граждане, имеющие финансовую возможность. Реквизиты, куда можно перечислять средства, указаны в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU