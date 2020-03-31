2020-03-31T16:41:51+03:00
Происшествия

Житель Белгородского района обвиняется в применении насилия к двум стражам порядка

Одного инспектора ДПС 37-летний мужчина ударил в лицо, другого — в живот
Ирина ТАРАСОВА
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В отношении пьяного белгородца, устроившего ДТП, возбуждено ходатайство о заключении его под стражу.В отношении пьяного белгородца, устроившего ДТП, возбуждено ходатайство о заключении его под стражу.Фото: "КП" Архив
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Вечером 28 марта в поселке Дубовое нарядом ДПС был остановлен 37-летний мужчина, управлявший автомобилем Ауди в состоянии алкогольного опьянения. Но чтобы остановить машину нарушителя, инспекторам пришлось преследовать водителя, который пытался скрыться. При этом он совершил столкновение в двумя автомобилями, в одном из которых пострадала женщина. И даже тогда нарушитель не остановился, а покинул место ДТП. Когда же инспекторам удалось остановить машину, они установили, что водитель ранее уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Во время разбирательств мужчина ударил одного инспектора кулаком в лицо, другого ногой в живот.

Следственный отдел по Белгородскому району предъявил обвинение 37-летнему жителю Белгородского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Также возбуждено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-службы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Житель Белгородского района обвиняется в применении насилия к двум стражам порядка
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