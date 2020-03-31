Житель Белгородского района обвиняется в применении насилия к двум стражам порядка

31 Март 2020 2020-03-31T16:41:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 28 марта в поселке Дубовое нарядом ДПС был остановлен 37-летний мужчина, управлявший автомобилем Ауди в состоянии алкогольного опьянения. Но чтобы остановить машину нарушителя, инспекторам пришлось преследовать водителя, который пытался скрыться. При этом он совершил столкновение в двумя автомобилями, в одном из которых пострадала женщина. И даже тогда нарушитель не остановился, а покинул место ДТП. Когда же инспекторам удалось остановить машину, они установили, что водитель ранее уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Во время разбирательств мужчина ударил одного инспектора кулаком в лицо, другого ногой в живот.

Следственный отдел по Белгородскому району предъявил обвинение 37-летнему жителю Белгородского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Также возбуждено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-службы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU