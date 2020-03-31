Обучающие онлайн-курсы Белгородского госуниверситета рекомендует Минобрнауки РФ
Пять массовых открытых онлайн-курсов НИУ «БелГУ» вошли в перечень, который сформирован Министерством науки и высшего образования РФ. Отметим, что на платформе «Современная цифровая образовательная среда в РФ» на данный момент собраны 714 курсов от 20 ведущих вузов страны, которые предоставили возможность изучения курсов бесплатно.
Белгородский госуниверситет открыл пять массовых онлайн-курсов для студентов, чтобы они могли эффективно организовать образовательный процесс с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, реализуемых бесплатно. На эти курсы можно записаться уже сейчас. А именно:
Основы проектного менеджмента;
Basics of project management;
Русский язык как иностранный (элементарный уровень);
Бережливое управление;
Маркетинг.
ИСТОЧНИК KP.RU