2020-03-31T16:38:17+03:00
Наука

Обучающие онлайн-курсы Белгородского госуниверситета рекомендует Минобрнауки РФ

Всего на платформе «Современная цифровая образовательная среда в РФ» собраны курсы от 20 ведущий вузов страны
Ирина ТАРАСОВА
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5 обучающихся онлайн-куров Белгородского госуниверситета рекомендует Минобрнауки РФ.5 обучающихся онлайн-куров Белгородского госуниверситета рекомендует Минобрнауки РФ.Фото: "КП" Архив
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Пять массовых открытых онлайн-курсов НИУ «БелГУ» вошли в перечень, который сформирован Министерством науки и высшего образования РФ. Отметим, что на платформе «Современная цифровая образовательная среда в РФ» на данный момент собраны 714 курсов от 20 ведущих вузов страны, которые предоставили возможность изучения курсов бесплатно.

Белгородский госуниверситет открыл пять массовых онлайн-курсов для студентов, чтобы они могли эффективно организовать образовательный процесс с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, реализуемых бесплатно. На эти курсы можно записаться уже сейчас. А именно:

Основы проектного менеджмента;

Basics of project management;

Русский язык как иностранный (элементарный уровень);

Бережливое управление;

Маркетинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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