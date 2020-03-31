2020-03-31T14:54:55+03:00
Общество

Белгородские власти увеличили время работы горячей линии при МФЦ

Перечень вопросов расширен
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские власти увеличили время работы горячей линии при МФЦ.Белгородские власти увеличили время работы горячей линии при МФЦ.Фото: "КП" Архив
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Перечень вопросов, на которые готовы ответить операторы, расширился, сообщают в пресс-службе правительства области. Горячая линия 8 (800) 707-10-03 и (4722) 42-42-42 теперь работает с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Помимо информации, связанной с коронавирусной инфекцией теперь оператор «горячей линии» сможет проконсультировать граждан по вопросам применения мер, оговоренных Указом Президента Российской Федерации по нерабочей неделе.

На вопросы по нерабочей неделе готовы ответить и операторы горячей линии регионального управления по труду и занятости населения +7 909-200-10-96, +7 980-522-61-84 и +7 996-308-60-18 (работает с 9:00 до 18:00 в будние дни).

ИСТОЧНИК KP.RU

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