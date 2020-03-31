31 Март 2020 2020-03-31T12:50:20+03:00

На 31 марта в Белгородской области новых фактов заболевания короновирусной инфекцией не зафиксировано. Фото: "КП" Архив

На самоизоляции за минувшие сутки отправлено 178 человек

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Как сообщает оперативный штаб, на утро 31 марта в Белгородской области новых фактов заболевания короновирусной инфекцией не зафиксировано. По заболевшим статистика прежняя и составляет 5 человек. Выздоровевших — 1. На самоизоляции находится 2039 человек, за минувшие сутки их число пополнилось на 178 белгородцев.

Сняты с самоизоляции 2291 человек, остаются на самоизоляции в обсерваторе 34, в инфекционных стационарах — 24.

Нарушили режим самоизоляции 19, только за минувшие сутки число нарушителей режима возросло на 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU