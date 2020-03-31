2020-03-31T09:18:53+03:00
Общество

Белгородские приставы помогли возместить автовладельцу ущерб

Ущерб был нанесен в результате дорожно-транспортного происшествия
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские приставы помогли возместить автовладельцу ущерб.Белгородские приставы помогли возместить автовладельцу ущерб.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы взыскали в пользу автовладельца из Нового Оскола ущерб, причиненный в результате ДТП.

Накануне в Новооскольский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании 67 тысяч рублей материального ущерба. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, но задолженность он не оплатил. Тогда его ограничили в праве на выезд за пределы страны, а на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, обратили взыскание. Также было установлено, что мужчина официально трудоустроен и судебный пристав-исполнитель направил работодателю постановление об обращения взыскания на заработную плату. Был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении жилого дома и земельного участка, принадлежащих должнику на праве собственности.

В результате принятых мер задолженность была удержана с заработной платы должника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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