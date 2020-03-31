2020-03-31T11:39:52+03:00
Общество

В Шебекинском детсаду открыты дежурные группы для детей работающих родителей

Детей можно оставить с 7 утра до 17.30 вечера
Ирина ТАРАСОВА
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В Шебекино открыты дежурные группы для детей работающих родителей. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаВ Шебекино открыты дежурные группы для детей работающих родителей. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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В нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в детском саду № 11 города Шебекино работают 2 дежурные группы для детей, родители которых заняты на безотрывном или жизненно важном производстве и не имеют возможности оставить детей дома. Эта мера соответствует Указу Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Данные группы будут функционировать не только для своих воспитанников, но и для детей, посещавших другие детские сады. Планируется обеспечить работу групп с режимом работы с 7.00 до 17.30 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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