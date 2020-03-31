2020-03-31T10:47:20+03:00
Общество

В Белгородской области будут выращивать саженцы деревьев с закрытой корневой системой

Для этого будет создано 300 питомников
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области будут выращивать саженцы деревьев с закрытой корневой системой. Фото пресс-службы администрации Яковлевского районаВ Белгородской области будут выращивать саженцы деревьев с закрытой корневой системой. Фото пресс-службы администрации Яковлевского района
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В Белгородской области реализуется проект, в рамках которого будет создано не меньше 300 школьных и муниципальных питомников по производству посадочного материала с закрытой корневой системой для ландшафтного обустройства.

С этой целью на территории 300 сельских поселений Белгородской области определяются земельные участки площадью не менее 10 соток для производства каждым 1 тыс. штук посадочного материала с закрытой коревой системой в год.

Ландшафтное озеленение и облесение придорожных полос выявили острую необходимость в расширении объемов посадочного материала с закрытой корневой системой. Он имеет такое преимущество как возможность использовать посадочный материал весь вегетационный сезон, в том числе и для ремонта прежних насаждений.

При этом в процессе выращивания создаются благоприятные условия вегетации в связи с возможностью перемещения; после посадки не требуются обрезка части кроны и долгая адаптация; на протяжении всего сезона можно использовать широкий спектр растений.

Поэтому выращивание посадочного материала в контейнерах – более экологично, поскольку растение испытывает меньший стресс при пересадке и в процессе дальнейшей вегетации легче приживается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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