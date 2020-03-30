ВТБ не исключает сокращения числа дежурных офисов

30 Март 2020 2020-03-30T18:11:14+03:00

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Сегодня по всей России открылись около 200 офисов ПАО Банк ВТБ. С учетом того, что клиентопоток сократился на 40-60%, банк в динамичном режиме управляет работой сети и не исключает возможности поэтапного сокращения времени работы и числа дежурных точек на этой неделе. Решение будет приниматься индивидуально по каждому региону в зависимости от санитарной ситуации и заявлений региональных властей.

Банк просит своих клиентов минимизировать свои визиты в отделения и максимально использовать дистанционные каналы обслуживания. ВТБ постоянно работает над расширением числа возможных онлайн-операций.