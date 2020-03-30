Белгородские пенсионеры апрельские выплаты получат уже сегодня

30 Март 2020 2020-03-30T18:17:22+03:00

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Белгородским пенсионерам, которые получают пенсии через кредитные учреждения до 12 числа ежемесячно, выплаты за апрель поступят уже сегодня. Это сделано в рамках принимаемых мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что в течение месяца белгородцы получают выплаты через кредитные учреждения 4, 6, 10, 12, 15 и 22 числа. Ожидает ли досрочная выплата тех, кому поступают пенсии после 12, Пенсионный фонд проинформирует дополнительно.

Пенсионный фонд обращает внимание, что в соответствии с поручением Президента Владимира Путина выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей и ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей будут перечислены получателям вместе с пенсией.

Тем же жителям региона, которые получают пенсии и другие выплаты через организации почтовой связи, доставка пенсий будет осуществлена почтальонами. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует воздержаться от получения пенсий лично в отделениях почтовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU