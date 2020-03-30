30 Март 2020 2020-03-30T16:13:30+03:00

Подозреваемый староосколец может лишиться свободы на 15 лет

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В Старом Осколе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России пресекли канал сбыта марихуаны. Полиция задержала подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 39-летний житель одного из сел городского округа.

Правоохранители установили, что мужчина сбыл местному жителю больше 38 граммов запрещенного вещества. По предварительной информации, подозреваемый занимался не только распространением марихуаны, но и самостоятельно выращивал коноплю. В гараже оскольчанина была целая теплица со всеми условиями для активного роста наркотикосодержащих растений. Полиция изъяла 28 кустов конопли и крупную партию уже готового наркотического средства – всего больше пяти килограммов марихуаны и частей растений конопли.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчине может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

Не останется без наказания и 25-летний покупатель марихуаны. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размер. Он может лишиться свободы до 3-х лет.

В Белгородской области полицейские пресекли сбыт крупной партии марихуаны.В Старом Осколе задержан подозреваемый в сбыте наркотиков

ИСТОЧНИК KP.RU