Белгородские огнеборцы спасли зайчонка во время ландшафтного пожара

30 Март 2020 2020-03-30T15:40:09+03:00

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Поджоги сухой травы наносят огромный вред природе. Об этом постоянно напоминают сотрудники МЧС и представители экологических служб, ведь каждый ландшафтный пожар разрушает хрупкий мир природы, уничтожая растения, убивая животных и птиц, гнездящихся на земле, губит почву. На днях на одном из ландшафтных пожаров пожарным удалось спасти маленького зайчонка, который погиб бы, став заложником огненной стихии.

Сообщение о загорании в Краснояружском районе в районе села Староселье поступило на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 12 часов 03 минуты. К месту вызова незамедлительно были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 24, добровольные пожарные дружины Теребренского и Сергиевского сельских поселений. К прибытию огнеборцев площадь пожара составляла 800 квадратных метров, все вокруг было окутано плотным дымом. Борясь с пламенем, в какой-то момент начальник дежурного караула пожарно-спасательной части № 24 Евгений Вервейко услышал крик животного, который раздавался из охваченной пламенем травы. Пока пожарный пытался определить, откуда доносится крик, из горящей травы ему навстречу выпрыгнул маленький зайчонок. Шерстка на нем тлела, животное было очень напугано и, увидев человека, снова прыгнуло в горящую траву.

Но Евгений успел поймать зайчика, не дав ему погибнуть в огне. Защищая кроху от дыма, пожарный положил зайчика в карман своей боевой одежды. Когда пожар был полностью потушен, начальник караула укутал спасенного животного в свою куртку и забрал с собой в пожарную машину. Оставить маленького обгоревшего зайчонка одного, которому на вид, означало обречь его на гибель…

Сейчас спасенный зайчонок живет в доме начальника караула, он уже ест и уверенно передвигается. Скоро он совсем поправится и сможет вернуться в родную среду обитания.

Хочется еще раз обратиться к жителям и гостям региона: не сжигайте сухую траву! Берегите хрупкий мир природы. Неукоснительно соблюдайте правила безопасности при обращении с огнем и меры по недопущению загораний.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU