2020-03-30T15:19:04+03:00
Общество

Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома

Тем самым компания поощряет соблюдение режима самоизоляции по всей России
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Компания начисляет гигабайты абонентам, которые выполняют рекомендации по борьбе с коронавирусом и остаются дома. Компания запускает акцию «#домаподругимправилам». Тем самым оператор поощряет соблюдение режима самоизоляции по всей России, создает дополнительные возможности для пользования онлайн-сервисами и в том числе защищает абонентов тарифа «Социальный» – наиболее уязвимую сейчас аудиторию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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