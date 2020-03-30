2020-03-30T18:22:51+03:00
Общество

В Белгороде будут включены громкоговорители

Системы оповещения областного центра заработают в проверят в рамках ежемесячной проверки
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородской администрации.Фото пресс-службы Белгородской администрации.
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Завтра, 31 марта, в Белгороде будут включены громкоговорители, сообщает пресс-служба городской администрации. Несмотря на сложившуюся ситуацию, громкоговорители будут включены в рамках ежемесячной проверки. И администрация города просит горожан не пугаться и с пониманием отнестись к работе систем оповещения.

Громкоговорители будут слышны в трех точках города: на Соборной площади, а также улицах Дзгоева и Коммунальной. Их проверка будет проходить с 14:00 до 15:00.

Жителей Белгорода просят не паниковать и заниматься повседневными делами. Если же возникнут какие-либо вопросы, можно обращаться в дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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