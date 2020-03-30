В нерабочие дни энергетики усилят контроль над работой энергосистемы

30 Март 2020 2020-03-30T13:58:47+03:00

Для снижения рисков отключения потребителей на этот период приостановлены все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов

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По распоряжению Президента РФ Владимира Путина с 30 марта по 5 апреля для профилактики распространения вирусной инфекции в стране объявлена нерабочая неделя. По всем филиалам электросетевых компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с 12:00 28.03.2020 и до 06:00 06.04.2020 введен режим технологической «тишины». Организовано дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

27 марта генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский в своем обращении к коллективу подчеркнул, что для группы «Россети» здоровье сотрудников, их родных и близких всегда были и остаются в приоритете. В настоящий момент согласно единым требованиям по исполнению ряда распорядительных документов ПАО «Россети» о мерах обеспечения безопасности персонала, усилен контроль состояния здоровья сотрудников, которые остаются на дежурстве для обеспечения надежного электроснабжение регионов.

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