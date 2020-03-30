Новооскольский парк "СемьЯ" благоустроят благодаря победе в конкурсе

30 Март 2020 2020-03-30T14:37:25+03:00

В Новооскольском городском округе выбрали территорию для участия в конкурсе. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа

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В Новом Осколе Общественная комиссия подвела итоги приема предложений от населения накануне карантинных мероприятий. Предложения касаются реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Новооскольского городского округа на 2018-2024 годы». Лидером стал парк «Семейного отдыха и спорта».

Комиссия определила территорию общественного пользования для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Большую часть голосов новооскольцы отдали за три территории: парк «Семейного отдыха и спорта», парк имени Горького, пешеходная зона в лесополосе по улице Ливенская.

Среди этих предложений лидером стал парк «Семейного отдыха и спорта» (парк «СемьЯ»). Теперь администрация Новооскольского городского округа соберет предложения о предполагаемых мероприятиях по благоустройству выбранной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU