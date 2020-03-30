Больше 400 семей Белгородчины подали заявления на материнский капитал на второго ребенка
В Белгородской области на сегодняшний день более 400 семей подали заявления на материнский капитал в повышенном размере, который сегодня составляет 616 617 рублей. Такая сумма полагается семьям, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 2020 года.
Такие семьи сначала получили материнский капитал в размере 466 617 рублей, а после беззаявительного перерасчета сумма была дополнительно увеличена на 150 тыс. рублей. Сейчас территориальные органы Пенсионного фонда информируют владельцев сертификата о проведенном перерасчете и увеличении суммы, которой можно распорядиться.
По словам председателя Правления Пенсионного фонда России Максима Топилина, территориальные органы фонда всего за несколько дней после вступления в силу новых положений смогли оперативно пересчитать суммы по сертификатам. Подготовка к этой работе началась практически сразу после оглашения Президентом новых инициатив.
Итак, для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал оставляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал.
ИСТОЧНИК KP.RU